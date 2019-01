ABD Başkanı Donald Trump, iş rakamlarındaki yükseliş de dahil olmak üzere ülkedeki bütün başarılara rağmen, sahte haber medyası olarak nitelediği basın kuruluşlarının dürüst haber yapmadığını, çoğunun gerçeklerden uzaklaşan çılgın delilere döndüğünü söyledi.

With all of the success that our Country is having, including the just released jobs numbers which are off the charts, the Fake News & totally dishonest Media concerning me and my presidency has never been worse. Many have become crazed lunatics who have given up on the TRUTH!... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ocak 2019

Medyaları var olmayan kaynakları kullanarak, Trump idaresini mümkün olduğunca kötü göstermekle suçlayan ABD Başkanı, yazılanların kurgu olduğunu, ülkesinin iyi iş çıkardığını söyledi.

...The Fake News will knowingly lie and demean in order make the tremendous success of the Trump Administration, and me, look as bad as possible. They use non-existent sources & write stories that are total fiction. Our Country is doing so well, yet this is a sad day in America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ocak 2019

Daha önce de aynı söylemle basın kuruluşlarının tepkisini çeken Trump, "Ülkemizde sahte haber medyası gerçek muhalefet. Bu gerçekten insanlığın düşmanı. Dürüst gazeteciliği geri getirmeliyiz." dedi.

....The Fake News Media in our Country is the real Opposition Party. It is truly the Enemy of the People! We must bring honesty back to journalism and reporting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 Ocak 2019

Geçtiğimiz yıl boyunca aralarında CNN, FOX, New York Times, NBC gibi köklü kuruluşların olduğu medyalar, Trump’ın sert tepkilerine maruz kalmıştı. Bazı basın kuruluşları ise Trump'a karşı birlik olma çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber