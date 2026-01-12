Parçalı Bulutlu 0.9ºC Ankara
Bilim Teknoloji
TRT Haber 12.01.2026 16:57

TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 2026 yılı teknoloji yarışmalarına başvurular başladı. Fikirleri projeye, projeleri geleceğe dönüştürmek isteyenler için yarışma başvuruları ise 20 Şubat’a kadar devam ediyor.

TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin desteğiyle düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2026, 75 milyon lira ödül ve 100 milyon liradan fazla malzeme desteğiyle genç zihinleri yeni keşiflere davet ediyor.

TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı

Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle öne çıkan festival, dünyanın en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına bu yıl da ev sahipliği yapacak. Bu yıl 52 ana ve 127 alt kategoride düzenlenecek TEKNOFEST teknoloji yarışmaları için başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Tarihin kalbinden geleceğin zihinlerine; 52 farklı yarışma TEKNOFEST Şanlıurfa’da

TEKNOFEST 2026'da Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, ÇELİKKUBBE Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması gibi pek çok alanda teknoloji yarışması düzenlenecek.

Önceki yıllardan farklı olarak Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması ve FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması, bu yıl ilk kez başvuruya açılarak teknoloji tutkunlarına yeni deneyim fırsatları sunacak.

2018’den bugüne 4 Milyonu aşkın hayal, geleceğin teknolojisine dönüştü

2018 yılından bu yana inovasyonun, üretmenin ve geleceği şekillendiren fikirlerin buluşma
noktası olan TEKNOFEST, bugüne kadar 4 milyonun üstünde başvuruya ev sahipliği yaptı.
TEKNOFEST 2026’da ise ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç,
hayallerini projeye dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvurma
imkanı yakalayacak.

Şanlıurfa’da düzenlenecek TEKNOFEST 2026 kapsamında teknoloji yarışmalarına başvurular ise 20 Şubat’ta sona eriyor. Geleceğin mimarları arasında yer almak ve teknolojinin öncüleri arasına adını yazdırmak isteyenler, başvurularını hemen yapabilir.

T3 Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 2026 yılında Şanlıurfa’da teknoloji severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Festival coşkusunu ülkemizin her köşesine ulaştıran ve "ilklerin tek festivali" TEKNOFEST’in teknoloji yarışmalarına katılmak için www.teknofest.org adresinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

Teknofest Şanlıurfa
