Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 27.02.2026 17:03

Mihalgazi Belediye Başkanı’na hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası açıldı

Mihalgazi Belediye Başkanı’na dini değerleri hedef alarak hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası açıldı.

Mihalgazi Belediye Başkanı’na hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası açıldı

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i hedef alan ve kamuoyunda tepki çeken ifadeler kullandığı belirtilen Mehmet Emin Korkmaz hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli, 8 Şubat 2026 tarihinde `Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik` suçlaması kapsamında tutuklanmıştı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belediye Başkanı Güneş’e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve söz konusu paylaşımın sosyal medyada hızla yayılarak kamuoyunda infiale yol açtığı kaydedildi.

Tepkilerin ardından şüphelinin sosyal medya hesabını kapattığı öğrenildi. Hazırlanan iddianame, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 17 Nisan 2026 tarihinde görüleceği belirtildi.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Baba ve 14 aylık kızının yaralanmasına ilişkin iddianame hazırlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:14
Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen hakkında iddianame
16:33
Baba ve 14 aylık kızının yaralanmasına ilişkin iddianame hazırlandı
16:25
Samsunspor, Rayo Vallecano ile eşleşti
16:17
Sağlık Bakanlığı'ndan "okullarda uyuşturucu testi" iddialarına yalanlama
16:14
Rusya: Ukrayna'da bir haftada 4 yerleşim birimini ele geçirdik
15:55
Bakan Işıkhan: Kayıtlı kadın istihdamının teşvik edilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz
İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde "bomba ihbar ve kontrollü imha tatbikatı" yapıldı
İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde "bomba ihbar ve kontrollü imha tatbikatı" yapıldı
FOTO FOKUS
Yaren Leylek ve Adem Amca yeniden bir arada
Yaren Leylek ve Adem Amca yeniden bir arada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ