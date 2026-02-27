Mihalgazi Belediye Başkanı’na hakaret eden şüpheli hakkında kamu davası açıldı

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i hedef alan ve kamuoyunda tepki çeken ifadeler kullandığı belirtilen Mehmet Emin Korkmaz hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheli, 8 Şubat 2026 tarihinde `Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik` suçlaması kapsamında tutuklanmıştı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Belediye Başkanı Güneş’e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve söz konusu paylaşımın sosyal medyada hızla yayılarak kamuoyunda infiale yol açtığı kaydedildi.

Tepkilerin ardından şüphelinin sosyal medya hesabını kapattığı öğrenildi. Hazırlanan iddianame, Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasının 17 Nisan 2026 tarihinde görüleceği belirtildi.