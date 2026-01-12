Tarihin sıfır noktasında teknoloji rüzgarı: TEKNOFEST 2026

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, 2026 yılında "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve köklü medeniyet mirasıyla öne çıkan Şanlıurfa’ya taşınıyor.

30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilecek festival, milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirecek.

Gençlere 175 milyon liralık destek

“Geleceği Üretenler” temasıyla düzenlenen TEKNOFEST 2026, genç beyinleri yeni keşifler yapmaya teşvik etmek amacıyla bu yıl rekor seviyede destek sağlıyor. Yarışmalarda dereceye girenlere toplam 75 milyon lira ödül dağıtılacakken, projelerin hayata geçirilmesi sürecinde 100 milyon lirayı aşan maddi destek sunulacak. Fikirlerini projeye dönüştürmek isteyen teknoloji tutkunları, 20 Şubat’a kadar başvurularını iletebilecek.

52 farklı kategoride dev rekabet

Her yıl kapsamını genişleten TEKNOFEST’te bu yıl 52 ana yarışma ve 127 alt kategori bulunuyor. Gelenekselleşen Roket, Tarım Teknolojileri, İnsansız Hava Araçları ve Sağlıkta Yapay Zeka yarışmalarının yanı sıra bu yıl ilk kez başvuruya açılan yeni kategoriler de dikkat çekiyor. Bu kapsamda; Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması ilk kez yarışmacılarla buluşacak. Ayrıca Türkiye’nin savunma sanayiindeki gücünü yansıtan "Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması" da en çok ilgi görmesi beklenen kategoriler arasında yer alıyor.

8 yılda 4 milyonu aşan başvuru

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla 2018 yılından bu yana düzenlenen TEKNOFEST, bugüne kadar toplamda 4 milyonu aşkın başvuruyu ağırlayarak küresel bir rekora imza attı. İlkokul seviyesinden lisansüstü düzeye kadar her eğitim aşamasından gencin katılımına açık olan festival, Şanlıurfa’da düzenlenecek yeni edisyonuyla teknoloji üretimini Anadolu’nun kalbinden dünyaya duyurmayı hedefliyor.

Adaylar, başvuru ve detaylı bilgiye TEKNOFEST’in www.teknofest.org internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Bakan Kacır: Gençlerimizin yanında olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları'nda verecekleri desteklere dikkati çekti.

Türkiye'nin girişim fabrikası TEKNOFEST 2026 Teknoloji Yarışmaları için başvuruların başladığını anımsatan Kacır, "Bu yıl 100 milyon lirayı aşan malzeme desteği ve 75 milyon lirayı aşan ödüllerle gençlerimizin yanında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketleri ve kurumlarının paydaşlığında düzenlenen yarışmalara başvuru için son tarihin 20 Şubat olduğunu belirterek, detaylı bilginin "http://teknofest.org" internet sitesinden alınabileceğini kaydetti.