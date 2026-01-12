Çok Bulutlu 1.7ºC Ankara
Türkiye
AA 12.01.2026 16:47

6 ilde DEAŞ operasyonunda 7 kişi yakalandı

Manisa merkezli 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

6 ilde DEAŞ operasyonunda 7 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Manisa merkezli, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Van ve Hatay'da belirlenen adreslere özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Abdülkadir S, Yunus Ç, Tacettin Ç, Emrah E, Nuh B, Natıq Ahmed S. ve Mustafa D. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 kama ile yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Manisa'ya getirildi.

