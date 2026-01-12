Çok Bulutlu 1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.01.2026 15:24

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yoğun kar ve fırtınaya dikkat

Yarın için Doğu Anadolu'da kuvvetli kar, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yoğun kar ve fırtınaya dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yarın Erzurum, Muş ve Bitlis'in batı kesimleri ile Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde başlayacak kar yağışlarının, kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yağışların, çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörüldüğünden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Güney Ege'de devam eden fırtınanın da yarın sabah saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Kar Yağışı Fırtına
Sıradaki Haber
Gümüşhane’de 940 konutun hak sahipleri belirlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:02
TEKNOFEST 2026'nın teknoloji yarışmaları için başvurular başladı
16:59
Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması için dev iş birliği
16:48
6 ilde DEAŞ operasyonunda 7 kişi yakalandı
16:43
Bakan Fidan, Yunan ve Özbek mevkidaşları ile görüştü
16:38
Kazayı yaptı, aracını bırakıp kaçtı
16:23
İspanya: Gerekirse NATO, Grönland'ın güvenliğini artırabilir
Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde, hayat normale dönüyor
Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde, hayat normale dönüyor
FOTO FOKUS
Kazayı yaptı, aracını bırakıp kaçtı
Kazayı yaptı, aracını bırakıp kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ