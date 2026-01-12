Çok Bulutlu 1.7ºC Ankara
Türkiye
AA 12.01.2026 15:46

Erzurum için yoğun kar uyarısı

Erzurum'da, yarın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Erzurum için yoğun kar uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Erzurum çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Kentte bugün aralıklarla karın sürmesi beklendiğini bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 Ocak Salı günü ilk saatlerden itibaren yağışların Erzurum'un Yakutiye, Çat, İspir, Tortum, Pazaryolu, Palandöken, Aşkale, Hınıs, Tekman, Karaçoban ve Aziziye ilçelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), yer yer yoğun (20 santimetre ve üzeri) olması bekleniyor. Yağışların 14 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir. Beklenen kuvvetli yağışlara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır."

Kar Yağışı
