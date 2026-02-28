Ankara'da "Yüzyılın Konut Projesi" için kura heyecanı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor.

Ankara'da yapılacak konutlar için de hak sahipleri bugün kura işlemleriyle belirlenecek. Toplamda 31 bin 73 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

İlk teslimat Mart 2027'de

Ankara'da 31 bin 73 konutun yapılacağı proje kapsamında hak sahipleri 3 Mart Salı günü düzenlenecek törenle belirlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

"Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780, Sincan Temelli'de 4 bin, Polatlı'da 1500, Beypazarı'nda 750, Çubuk ve Elmadağ'da 500'er, Kahramankazan'da 300, Nallıhan'da 200, Nallıhan Çayırhan'da 100, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er, Güdül'de 142, Bala'da 110, Evren'de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da ise 150'şer konut."

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.