Çok Bulutlu 0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.02.2026 06:40

Ankara'da "Yüzyılın Konut Projesi" için kura heyecanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında Ankara'da inşa edilecek konutların hak sahipleri salı günü çekilecek kura ile belirlenecek.

Ankara'da "Yüzyılın Konut Projesi" için kura heyecanı
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor.

Ankara'da yapılacak konutlar için de hak sahipleri bugün kura işlemleriyle belirlenecek. Toplamda 31 bin 73 ailenin yeni yuvasına kavuşacağı kura süreci, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

İlk teslimat Mart 2027'de

Ankara'da 31 bin 73 konutun yapılacağı proje kapsamında hak sahipleri 3 Mart Salı günü düzenlenecek törenle belirlenecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Proje kapsamında Ankara'da yapılacak konutların ilçelere göre dağılımı şöyle:

"Ankara merkezde (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan) 21 bin 780, Sincan Temelli'de 4 bin, Polatlı'da 1500, Beypazarı'nda 750, Çubuk ve Elmadağ'da 500'er, Kahramankazan'da 300, Nallıhan'da 200, Nallıhan Çayırhan'da 100, Şereflikoçhisar ve Çamlıdere'de 200'er, Güdül'de 142, Bala'da 110, Evren'de 41, Akyurt, Ayaş, Haymana, Kalecik ve Kızılcahamam'da ise 150'şer konut."

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde bu yıl, diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması planlanıyor.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

Sonuçlar e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.

ETİKETLER
Sosyal Konut Projesi
Sıradaki Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:11
Diyarbakır'da kayıp dosyası cinayet çıktı: 3 tutuklama
06:36
Emekli bayram ikramiyelerine artış yolda
06:47
Yurt içinde yatırımcılar TCMB'nin faiz kararına odaklanacak
06:23
Kira geliri beyanname dönemi başlıyor
06:19
Şubat ayı enflasyonu salı günü açıklanacak
06:15
Hafta sonu hava nasıl olacak?
TCG Anadolu’da Türk Savunma Sanayisi Fuarı düzenlendi
TCG Anadolu’da Türk Savunma Sanayisi Fuarı düzenlendi
FOTO FOKUS
Necmettin Erbakan'ın vefatının 15. yılı
Necmettin Erbakan'ın vefatının 15. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ