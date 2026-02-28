Çok Bulutlu 0.3ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 28.02.2026 06:11

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Ülkelke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren batı kesimlerde artmaya başlayacak. Doğu Anadolu için ise çığ uyarısı yapıldı.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından hafta sonu için yapılan tahminlere göre, hafta sonu Türkiye'nin batısında sıcaklıklar yükselişe geçerken, doğu kesimlerde soğuk ve kar yağışı etkisini sürdürecek.

Bugün, İstanbul ve çevresinde çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklıkların 3 ila 9 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. İzmir'de sıcaklık 13 dereceye kadar çıkarken, Ege genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara’da ise dondurucu gece soğuklarının ardından gündüz sıcaklığının 7 derece olması bekleniyor.

Karadeniz kıyılarında yağmurlu hava etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Yarından itibaren bahar ayına girişle birlikte batı illerinde sıcaklık artışı hissedilecek. İstanbul'da sıcaklığın 10 dereceye, İzmir'de 16 dereceye, Antalya'da ise 18 dereceye yükselmesi bekleniyor. Başkent Ankara’da az bulutlu ve güneşli bir hava beklenirken termometreler 8 dereceyi gösterecek.

Hafta sonu boyunca Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışlı ve dondurucu soğuk hava etkisini koruyacak. Özellikle Erzurum ve çevresinde gece sıcaklıklarının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Meteoroloji, bölgedeki yüksek kar örtüsü nedeniyle dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşları ve yetkilileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, Karadeniz üzerinden gelen rüzgarların kıyı kesimlerde serinlik yaratabileceğini, doğu bölgelerde ise buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji Hava Durumu
