TRT Haber-AA 26.12.2025 06:44

Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

Sibirya kaynaklı Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yurtta sıcaklıkları​​​​​​​ 4 ila 10 derece düşürecek.

Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar düşecek
[Fotoüraf: AA Arşiv]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul'da kar beklenmediğini, yağışların yağmur şeklinde olacağını belirten Çelik, kente yılbaşında da kar yağmayacağını söyledi.

Ankara'da bugün yağmur, hafta sonu ise yoğun olmasa da kar beklediklerini dile getiren Çelik, karın, Ankara'nın kuzey ilçelerinde, Kızılcahamam çevrelerinde yer yer biraz daha kuvvetli olabileceğine işaret etti.

Çelik, İzmir'de ise bugünden itibaren 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı çok bulutlu bir havanın hakim olacağını kaydetti.

Yurdun bugünden itibaren Sibirya kaynaklı, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirten Çelik, sıcaklıkların kademeli olarak 4 ila 10 derece düşeceğini ifade etti.

Çelik, soğuk hava sisteminin Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer yoğun olmak üzere kara sebep olacağını söyledi.

İstanbul Valiliğinden soğuk hava uyarısı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce kent genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kentte bugün ve yarın için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, "İstanbul'un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

