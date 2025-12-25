Çok Bulutlu 3.9ºC Ankara
Türkiye
AA 25.12.2025 21:30

'Dur' ihtarına uymayan araçta 35 düzensiz göçmen yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde polisin takibi sonucu durdurulan panelvanda, 10'u çocuk olmak üzere 35 düzensiz göçmen yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan araçta 35 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı üzerinde seyreden ve durumundan şüphelenilen panelvanı durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede durduruldu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü ile yanındaki 4 şüpheli polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

Panelvanda, aralarında kadınların da bulunduğu 10'u çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmek üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan sürücü ve beraberindeki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Manisa Düzensiz Göçmenler
