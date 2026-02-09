Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
Dünya
AA 09.02.2026 03:01

Nijerya'da trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kano eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da trafik kazasında 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'davKano Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Kwanar Barde bölgesinde yolcu taşıyan tır dikkatsiz sürüş sonucu kaza yaptı.

Kazada 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kano Eyaleti Valisi Abba Yusuf, kazayı "yürek parçalayıcı" ve eyalet için büyük bir kayıp olarak nitelendirerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Yusuf, özellikle ağır vasıta sürücülerine dikkatsiz araç kullanmamaları ve trafik kurallarına sıkı şekilde uymaları çağrısında bulundu.

Nijerya Trafik Kazası
