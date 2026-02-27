Trump: İran nükleer silaha sahip olamaz

İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına dair söylemini yineleyen Trump, "Sahip olmamız gereken şeyi bize vermediklerinden ötürü memnun değilim." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Tahran'la bugün ek görüşmelerin yapılacağını belirtirken, askeri güç kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya "Kullanmadan yapabilirsek iyi olur. Ancak bazen kullanmanız gerekiyor. Dünyadaki en büyük orduya sahibiz. Bunu yapmak istemem ancak bazen yapmanız gerekiyor." şeklinde yanıt verdi.

İran'da olası bir değişikliğine dair konuşan Trump, "Bunu kimse bilmiyor. Rejim değişikliği olabilir de olmayabilir de..." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ayrıca, "İyi niyetle müzakere ederlerse harika olur. Ama o noktaya gelemiyorlar." dedi.