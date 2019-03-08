Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya ile İtalya arasında yaşanan krizden dolayı tehlikeye giren, Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'deki düzensiz göçle mücadele için 2015 yılında başlattığı "Sophia Operasyonu" hakkında açıklama yaptı.

Seehofer, Sophia Operasyonu'nun devam etmesini istediğini belirterek, "Operasyonu desteklemek için tüm gücümü kullanacağım" dedi.

İtalya, Akdeniz'den kurtarılan göçmenlerin İtalya limanlarına bırakılmasına tepki göstererek, Sophia Operasyonu'ndan çıkacağı tehdidinde bulunmuştu. İtalya, kurtarılan göçmenlerin Avurpa Birliği ülkeleri arasında dağıtılması gerektiğini açıklamıştı.

Sophia Operasyonu

Resmi adı "Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü" (EUNAVFOR Med) olan ve "Sophia Operasyonu" olarak bilinen AB'nin Akdeniz'deki düzensiz göçle mücadele için oluşturduğu misyon 2015 yılında, merkezi Roma olarak kurulmuştu. Mevcut durumda İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, Slovenya ve İngiltere misyona askeri gemileriyle destek veriyor.

Uluslararası Göç Örgütünün resmi rakamlarına göre, 2018 yılında Kuzey Afrika kıyılarından deniz yoluyla Avrupa'ya toplam 4 bin 216 düzensiz göçmen gelirken, 2017 yılında bu rakam 2 bin 365 idi. 2018 yılında Avrupa'ya gelen düzensiz göçmenlerin yüzde 80'i İspanya kıyılarının olduğu güzergahı kullandı.

Kaynak: Reuters