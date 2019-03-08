Kuzey Kore devlet televizyonu, Kim Jong Un'un ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı ikinci zirveden kısa süre sonra bir belgesel yayınladı.

Haftanın 6 günü yayın yapan kanalın hazırladığı 75 dakika süren belgeselde, nükleer faaliyetlere son verilmesi ve yaptırımların kadırılması müzakerelerinin nasıl sonuçlandığından ve gerçekte anlaşma sağlanamadığından bahsedilmedi.

Belgeselin seslendiricisi, iki lider arasındaki ilişkiden bahsetti ve “ABD ile Kuzey Kore sorunları çözmeye kararlıysa, tamamen yeni bir gelecek tasarlayabilirler” dedi.

Filmde ayrıca Trump'ın Kim ile daha fazla görüşme yapmaya istekli olduğundan ve ilişkileri geliştirmek istediğinden bahsedildi.

Kookmin Üniversitesi'nden bir siyaset bilimi profesörü olan Hwi-rak Park, ABC News'e yaptığı açıklamada, "Belgesel, zirvenin çöküşünden bahsetmeyerek, Kim'in imajını yükseltme çabasına giren bir propaganda." dedi.

ABD - Kuzey Kore zirvesinde neler yaşandı?

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27-28 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan zirvede bir araya gelmiş ancak zirveden herhangi bir uzlaşma çıkmamıştı.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

Kaynak: ABC News