Daha önce hem Trump hem de Kim, görüşmelerde ilişkilerin iyileştirilmesi ve nükleerden arınma konusunda ilerleme kaydetmeyi umduklarını dile getirmişti.

Trump, Kuzey Kore ile herhangi bir anlaşma imzalamama kararı aldık. Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istediler. Şuanda yaptırımlar hala uygulanıyor. Ancak istediğimiz noktaya gelineceğini düşünüyorum. Kim, nükleer ve roket testleri yapmama sözü verdi." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceğini söyledi.

Trump ve Kim'in, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda görüştüğünü belirterek, "Şimdilik bir anlaşma sağlanamadı ancak ülkelerin temsilcileri gelecekte buluşmak için sabırsızlanıyor." dedi.

Sanders, iki lider arasındaki görüşmeyi "çok iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

Trump ve Kim'in, görüşmelerin yapıldığı otelden planlanandan önce ayrıldığı ve iki lider arasında düşünülen ortak imza töreninin rafa kaldırıldığı kaydedildi.

Daha önce Beyaz Saray'dan yapılan bir duyuruya göre Trump, Kim ile zirve müzakerelerinin bitiminde "ortak bir anlaşma imzalama töreni" düzenlemeyi planlamıştı.

Her iki lider de görüşmelerinin yapıldığı yer olan Metropole otelden ayrılarak otellerine döndü.

Kaynak: Reuters, AA