Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Elysee Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) değinen Macron, "Brexit anlaşması yeniden müzakere edilemez. İngilizlerin daha fazla zamana ihtiyacı olursa ve İngilizler haklı gerekçelerle isterse uzatma talebini inceleyebiliriz. Açık bir perspektif ve amaç olmadan anlaşmayı uzatmayı kabul edemeyiz, (AB Brexit Başmüzakerecisi) Michel Barnier’in söylediği gibi daha fazla zamana değil, kararlara ihtiyacımız var. İngilizlerin artık seçim yapması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Merkel ile 1 ay önce imzalanan Aachen Anlaşması'nı hayata geçirmek için çalışmalar yapacaklarını belirten Macron, basın toplantısından sonra Merkel ile yapacağı görüşmede, 21-22 Mart’ta düzenlenecek Avrupa Birliği Zirvesi, Euro Bölgesi bütçesi, uluslararası gündem, ikili ilişkiler ve Brexit konularının ele alınacağını söyledi.

"Düzenli bir çıkış istiyoruz"

Konuk Başbakan Angela Merkel de mayısta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden sonra AB'de yeni bir sayfa açılacağını vurguladı.

"Avrupa, Almanya ve Fransa ortak fikirlerde buluştuğu zaman hareket etme kapasitesine sahip oluyor" ifadesini kullanan Merkel, Aachen Anlaşması'yla birçok alanda Fransa ile çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Merkel, Macron ile bugün marttaki AB Zirvesi’ni hazırlayacaklarını aktardı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ile birkaç gün önce Brexit konusunu görüştüğünü belirten Merkel, "İngiltere'nin daha fazla zamana ihtiyacı varsa hayır demeyiz ancak düzenli bir çıkış istiyoruz" dedi.

Merkel, Fransa ile çalışmalarını artıracaklarını ve güçlendireceklerini dile getirerek, iki ülkenin ortak pek çok projede yer alacağını ifade etti.

Kaynak: AA