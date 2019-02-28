Dünyanın gözü ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da gerçekleştirilen zirvede.

Avustralyalı beden dili uzmanı olan Allan Pease, zirvede iki liderin tokalaşması ve basın açıklaması yapması esnasındaki beden dillerini yorumladı.

Pease'e göre Trump, ilk görüşmede tokalaşırken yansıttığı üstünlük mesajını bu zirvede vermedi.

Her iki liderin de ilişkilerinin son zamanlarda geliştiğini göstermek için çaba sarfettiğini söyleyen Pease, "Liderler, birbirlerini rahatlatmak için ayna etkisini kullandı. Ayna etkisi, iki insanın uyumluluğa sahip olduğunu göstermek için birbirlerinin hareketlerini taklit etmesidir." dedi.

"Kim kendinden emin görünüyordu"

Bir başka vücut dili uzmanı Karen Leong, "Kim, Singapur toplantılarına kıyasla kendinden çok daha emin görünüyordu. Trump, avucunun yukarı bakmasıyla Kim'i memnuniyetle karşılayan, uzlaşmacı bir mesaj verdi." dedi.

Kore Dili Laboratuvarı Müdürü Kim Hyung-hee ise Trump'ın diğer kişilere kıyasla Kim'in elini sıkarken biraz daha fazla özen gösterdiğini, ancak iki liderin de oturdukları esnada gerginlikler yaşadığına dair belirtiler olduğunu söyledi.

Ortak imza töreni düzenlenecek

Beyaz Saray'dan yapılan Trump'ın bugünkü programı ile ilgili yazılı açıklamaya göre, Trump ile Kim, yerel saatle 14.05'te (TSİ 10.05) ortak imza töreni gerçekleştirecek.

Trump, yerel saatle 15.50'de (TSİ 11.50) basın toplantısı düzenleyerek zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Dün başlayan Trump-Kim zirvesinin ilk günündeki görüşmelerin pozitif geçtiği bildirilmiş, asıl zirve görüşmelerinin ise bugün gerçekleştirileceği kaydedilmişti.

Kaynak: Reuters