Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Pasaman bölgesinin 38 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

BMKG açıklamasında depremin, Güney Solok, Padang, Painan ve Mukomuko gibi çeşitli bölgelerde de hissedildiği belirtildi.

11 kişi yaralandı, 101 bina zarar gördü

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Güney Solok'ta 11 kişinin yaralandığını söyledi.

Bölgede 101 binanın zarar gördüğünü ifade eden Nugroho, afetzedeler için yardım çalışmalarına başlandığını aktardı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA