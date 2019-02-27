The Sun gazetesinde yer alan habere göre May'in resmi olarak "anlaşmasız" Brexit senaryosunu göz ardı etmeyi önererek, Brexit'i ertelemeye açık kapı bırakacağı açıklandı.

Bloomberg'de yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre ise, May kabinesine bugün yapılacak toplantıda 29 Mart son tarihini ertelemeyi değerlendirmelerini önerecek ve toplantı sonuçlarını ise günün ilerleyen saatlerinde parlamentoya açıklayacak.

Haberlerin ardından sterlin dolar karşısında dört haftanın zirvesine yükseldi.

Brexit'in ertelenmesini istemek, May'in yaklaşımında değişiklik anlamına geliyor. May Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Brüksel ile üzerinde uzlaştığı Brexit anlaşmasına ilişkin parlamentodaki çıkmazı çözmenin mümkün olmadığını söylemişti.

İngiltere, Brexit son tarihini tek taraflı olarak uzatamaz ve bunu Avrupa Birliği'ne kabul ettirmesi gerekiyor.

Kaynak: Reuters