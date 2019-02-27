Sabq gazetesine göre, çocuğun Suudi Arabistan'da vatandaşların elektronik olarak resmi işlemler yapabildiği "Ebşir" isimli uygulamanın şifresini öğrenerek babasının hesabından kendisi için izin çıkarttığı ve bu sayede Cazan kentinden Cidde'ye oradan da Tayland'a seyahat ettiği açıklandı.

Çocuğunun kaçtığını öğrenen babanın ise Taylan'da giderek oğlunu yetkililerden teslim aldığı aktarılırken, konuyla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Geçtiğimiz ay da aile şiddetinden kaçtıktan sonra Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanında alıkonulan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) himayesinde ülkeye geçici olarak girmesine izin verilen Suudi Arabistan vatandaşı 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el-Kunun, kendisine sığınma hakkı tanıyan Kanada'ya gitmişti.

Kaynak: AA