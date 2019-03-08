Kore Meteoroloji Merkezi (KMA), yapay sismik yer sarsıntısının yeraltındaki bir patlama nedeniyle meydana geldiğini aktardı. Sarsıntının bir nükleer patlama sonucu gerçekleşmiş olabileceği düşünülüyor.

Korea Times gazetesinin haberinde, Richter ölçeğine göre 2.1 olarak ölçülen sarsıntının yerin hemen altında meydana geldiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin füze tesisini yenilediği iddiası

Diğer yandan hafta başında Güney Kore Ulusal İstihbarat Ajansı Kuzey Kore'nin Sohae kentinde uzun menzilli füze tesislerini yeniden inşaa etmeye başladığını açıklamıştı.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), uzmanların yaptıkları analiz sonucunda Kuzey Kore'nin nükleer tesislerini yeniden inşa etme hazırlığında olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise haberin doğru olması halinde hayal kırıklığına uğrayacağını açıklamıştı.

Kaynak: DHA, Korea Times



