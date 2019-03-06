Kuzey Kore'nin geçtiğimiz yıl, ABD Başkanı Donald Trump ile ilk görüşmesinde sökme sözü verdiği bir uydu fırlatma istasyonundaki bazı tesisleri yeniden inşa ettiği iddia edildi.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı ile ABD'li iki düşünce kuruluşunun raporunda, Tongchang-ri'de bulunan Sohae uydu fırlatma istasyonunda yeniden inşa çalışmalarının başladığı öne sürüldü.

ABD merkezli "North 38" adlı gözlem örgütü de 16 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında çekilen uydu görüntülerine dayanarak, Sohae uydu fırlatma istasyonundaki uydu fırlatma rampasının yeniden inşa edildiğini belirtti.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi ise, Kuzey Kore'nin “hızlı bir şekilde yeniden yapılanma peşinde” olduğu sonucuna varılan uydu görüntülerini de içeren bir rapor yayımladı.

"Kuzey Kore'ye yaptırımlar ağırlaştırılabilir"

Haberler üzerine salı günü açıklama yapan Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, "Pyongyang nükleer programından vazgeçmediyse, Kuzey Kore'ye yaptırımların ağırlaştırılabileceğini" söylemişti.

Bolton, "Eğer bunu yapmak istemiyorlarsa, Başkan Trump'ın oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Uygulanan ezici ekonomik yaptırımların hafifletilmesi mümkün olmayacaktır ve hatta ağırlaştırılmasını düşünebiliriz" demişti.

27 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşen zirvede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmeler anlaşma olmadan sonuçlanmıştı.

Trump görüşme sonrası katıldığı bir konferansta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile ABD arasındaki ilişkinin çok güçlü olduğunu söyleyerek, "Eğer nükleer silahlar konusunda bir anlaşma yaparlarsa, inanılmaz derecede parlak bir ekonomik geleceğe sahip olabilirler. Ancak nükleer silahlardan vazgeçmezlerse buna sahip olamayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Reuters