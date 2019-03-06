Erdekaniyan, dün Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran, Azerbaycan ve Ermenistan arasında temiz enerji konusunda iş birliği imkanının sağlandığını söyledi.

İran Enerji Bakanı, İran ve Azerbaycan arasında halihazırda enerji konusunda takas anlaşmasının mevcut olduğunu belirterek, iki ülkenin su ve elektrik bölümlerinde iyi bir işbirliğine sahip olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mustafayev de iki ülkenin tarihi ilişkilerine ve ortaklıklarına değinerek, İran, Azerbaycan ve Türkiye arasında iş birliği konusunda ortak görüşte olduklarını söyledi.

Kaynak: Pars Today