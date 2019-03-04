Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'da bir araya gelen ancak anlaşma sağlanamadığı için zirveden erken ayrılan Trump, hafta sonu katıldığı bir konferansta Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore ile ABD arasındaki ilişkinin çok güçlü olduğunu söyleyen Trump, "Eğer nükleer silahlar konusunda bir anlaşma yaparlarsa, inanılmaz derecede parlak bir ekonomik geleceğe sahip olabilirler. Ancak nükleer silahlardan vazgeçmezlerse buna sahip olamayacaklar." dedi.

Güney Kore ile 2 askeri tatbikat sonlandırıldı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki zirvenin ardından ABD'nin Güney Kore ile düzenlediği tatbikatların bitirileceğine yönelik iddialar ortaya atılmış, İddialar ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından doğrulanmıştı.

Pentagon'dan, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Güney Kore Milli Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin "Kilit Kararlılık" ve "Yavru Kartal" tatbikatlarını sonlandırma kararını onayladıkları açıklanmıştı.

İkinci Trump-Kim zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yaptığı zirveden anlaşmaya varamadan ayrılmıştı.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" demişti.

Hanoi'de yapılan zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık" ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

Kaynak: Reuters