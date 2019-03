ABD Başkanı Donald Trump, 27-28 Şubat'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştirdiği zirvenin ardından ilk Twitter mesajını paylaştı.

Trump mesajında, "Vietnam'dan geri dönmek harika, harika bir yer. Kim Jong Un ile çok önemli görüşmeler yaptık - ne istediklerini biliyoruz ve onlar da ne istediğimizi kesinlikle biliyorlar. İlişkiler çok iyi, bakalım ne olacak!" ifadelerini kullandı.

Great to be back from Vietnam, an amazing place. We had very substantive negotiations with Kim Jong Un - we know what they want and they know what we must have. Relationship very good, let’s see what happens!