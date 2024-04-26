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Dünya
AA 26.04.2024 05:03

Nijerya'da 8 silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde düzenlenen operasyonda 8 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da 8 silahlı çete üyesi öldürüldü

Bauchi Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Ahmed Mohammed Wakil, yaptığı açıklamada, eyalette silahlı kişilere yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Wakil, operasyonda 8 çete üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda çete üyesinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 3 kişinin kurtarıldığını aktaran Wakil, çete üyelerine ait çok sayıda silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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