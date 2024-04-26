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Dünya
AA 26.04.2024 00:00

Mars zemininde örümceğe benzeyen madde toplulukları gözlemlendi

Mars zemininde ilkbahar güneşinin oluşturduğu ısı sonucuyla ortaya çıkan yüzlerce örümceğe benzeyen madde hüzmeleri görüntülendi.

Mars zemininde örümceğe benzeyen madde toplulukları gözlemlendi
[Fotoğraf: Avrupa Uzay Ajansı (ESA)]

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) internet sitesinde paylaştığı habere göre, ilkbahardaki ısı artışından kaynaklı meydana gelen olay, yüzlerce örümceğe benzeyen madde topluluğunun Mars zemininde belirmesine neden oldu.

Yüksek basınçla yüzeye fışkırıp zemine yayılan ve 45 metre ile 1 kilometre arası genişliğe sahip olan bu madde hüzmelerinin şekilleri "örümceğe" benzetildi.

Bu "örümceklerin", güneş ışınlarının Mars zeminindeki karbondioksit buzunu eriterek gaz haline getirmesi ve bu gazla beraber kurum gibi çeşitli koyu renkli maddelerin zemine çıkmasıyla oluştuğu açıklandı.

Fotoğraf: Avrupa Uzay Ajansı (ESA)[Fotoğraf: Avrupa Uzay Ajansı (ESA)]

Görüntüler, ESA'nın Gaz İzsürme Uydusu (TGO) ve Mars Express uydusu tarafından yakalandı.

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