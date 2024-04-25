Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.04.2024 23:50

İklim değişikliği Körfez bölgesindeki yağışları şiddetlendirmiş olabilir

Bilim insanları, geçen hafta Körfez bölgesini etkisi altına alan sağanak yağışların iklim değişikliği nedeniyle daha da şiddetlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İklim değişikliği Körfez bölgesindeki yağışları şiddetlendirmiş olabilir
[Fotograf: AA]

CNN'in haberine göre, uluslararası bir akademik işbirliği olan "World Weather Attribution" (WWA) bünyesindeki 21 bilim insanı, iklim değişikliğinin Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Yemen'de hayatı olumsuz etkileyen yağışların üzerindeki etkisini inceledi.

Gerçek bir hava olayını iklim değişikliğinin olmadığı kurgusal bir dünya ile karşılaştıran bilgisayar simülasyonları oluşturan araştırmacılar, ayrıca Körfez bölgesindeki ülkelerin geçmiş yıllarda aldığı yağış oranlarını da inceledi.

BAE'de şiddetli yağış: Dubai'de uçaklar güçlükle ilerledi
BAE'de şiddetli yağış: Dubai'de uçaklar güçlükle ilerledi

Bilim insanları, incelemeler sonucunda, sadece bir günde kömür, petrol ve doğal gaz kullanımı nedeniyle yaşanan 1,2 santigrat derecelik ısınmanın olmadığı bir dünyada yağması gerekenden yüzde 10 ila 40 daha fazla yağmur yağdığını tespit etti.

Yağışların iklim değişikliği nedeniyle şiddetlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran araştırmacılar, sıcaklıkların artmasına neden olan El Nino hava olayının da büyük bir etken olabileceğini belirledi.

BAE'de 75 yıllık rekor: Bir yıllık yağış, 12 saatte yağdı
BAE'de 75 yıllık rekor: Bir yıllık yağış, 12 saatte yağdı

Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve bu yüzden oluşan seller Umman, BAE, Bahreyn ve Yemen'de hayatı olumsuz etkilemişti. Kötü hava koşulları ülkelerdeki havalimanlarının kapanmasına, uçuşların aksamasına ve ekonomik hayatta sıkıntılar yaşanmasına yol açmıştı.

BAE, 16 Nisan'da ülkede son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kaydedildiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
İklim Değişikliği BAE Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Umman Yemen Yağış Sel
Sıradaki Haber
BM: İsrail’in kontrolü altındaki Filistinliler güvende değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:11
Bakan Şimşek: Daha fazla yatırımcının gelmesi için teşvikte bulunuyoruz
00:55
36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de
00:30
Kassam Tugayları: Gazze’de İsrail’e ait bir casusluk noktasını vurduk
00:58
Yeni müfredat taslağı bugün askıya çıkıyor
00:00
Mars zemininde örümceğe benzeyen madde toplulukları gözlemlendi
23:51
Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını kınadı
35 ile "toz taşınımı" uyarısı
35 ile "toz taşınımı" uyarısı
FOTO FOKUS
Kapısı açık seyreden otobüsten düştü
Kapısı açık seyreden otobüsten düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ