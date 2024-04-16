Çok Bulutlu 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.04.2024 14:20

BAE'de şiddetli yağış: Dubai'de uçaklar güçlükle ilerledi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağışlar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, başkent Abu Dabi ve Dubai kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle su baskınları meydana gelirken, sokak ve caddelerdeki bazı arabalar su altında kaldı.

BAE'nin hava yolu şirketlerinden Fly Dubai, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal ederken, çok sayıda uçuş da ertelendi.

Öte yandan BAE Futbol Federasyon, bugün yapılacak tüm yerel futbol müsabakalarının ertelendiğini, maçların yeni tarihinin daha sonra belirleneceğini duyurdu.

Ülkedeki emniyet ve yerel idarelerin teyakkuzda olduğu, yağışların salı günü öğlene kadar süreceği aktarıldı.

ETİKETLER
BAE Birleşik Arap Emirlikleri Yağış
Sıradaki Haber
İtalya, "Filistin devleti kurulması halinde barış için asker göndermeye" hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:59
Hazine 5,6 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti
17:50
Samsun Devlet Opera ve Balesi müzede konser verdi
17:45
Belçika'da bomba tehdidi: Brüksel Adalet Sarayı boşaltıldı
17:16
Çorum'da kazan temizliği yapan 6 işçi zehirlendi
17:14
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
Paris Hayvanat Bahçesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki Kızıl Panda
FOTO FOKUS
BAE'de şiddetli yağış: Dubai'de uçaklar güçlükle ilerledi
BAE'de şiddetli yağış: Dubai'de uçaklar güçlükle ilerledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ