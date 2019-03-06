New York'ta News 12 televizyonuna konuşan Hillary Clinton "Seçim yarışına katılmayacağım. Neye inanıyorsam onlar için çalışmaya, konuşmaya ve desteklemeye devam edeceğim." dedi.

“Şu anda olan şeyler, ülkemizi tehlikeye atan şeyler beni derinden rahatsız ediyor." diyen Clinton, Başkanlığa aday olan pek çok demokrat isimle konuştuğunu ancak ilerde herhangi bir kamu görevi açın aday olacağını sanmadığını açıkladı.

Hillary Clinton ABD tarihinde Demokrat Parti'yi başkanlık yarışında temsil eden ilk kadın aday oldu.

Şimdiye kadar 2020 seçimleri için Demokrat Parti'den Vermont Senatörü Bernie Sanders, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, New Jersey Senatörü Cory Booker and California Senatörü Kamala Harris aday adaylıklarını açıkladı.

Kaynak: AP, BBC