Gazete, "Trump Bin Salman'ın kabahatini gizliyor, Senato Trump’ı hesap vermeye zorlamalı" başlıklı yazıda, Senatonun Trump yönetimine cinayetin aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için daha fazla baskı yapma çağrısında bulundu.

"Konu örtbas edilmek isteniyor"

Yazıda, Trump yönetiminin Senatoya Suudi Arabistan’ın Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın cinayetteki rolüne dair rapor sunması gerektiği, ancak talebin üzerinden bir ay geçmesine rağmen bu konuda adım atılmadığı, konunun örtbas edilmek istendiği ifade edildi.

Trump yönetiminin Senatoya ikna edici bir rapor sunmak yerine pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığından orta seviyeli görevlileri Senatoya bilgi vermek için yolladığına dikkatin çekildiği yazıda, senatörlerin kendilerine yapılan açıklamanın herhangi bir değeri olmadığını aktardıkları kaydedildi.

Yazıda, Senatodaki üyelerin hukuken Kaşıkçı konusunda Trump yönetimini sorgulama hakkı bulunduğu hatırlatılarak, bu noktadan sonra Senatonun atacağı adımların önemli olduğu belirtildi.

Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Cinayette Suudi Arabistan izleri

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA