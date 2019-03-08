ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino'ya yöneltilen Mısır'daki idamlarla ilgili soruya, üst düzey bir bakanlık yetkilisi yazılı cevap verdi.

Mısır'daki idamlara dair bilgilerinin olduğunu kaydeden yetkili, buna rağmen idam edilen veya hakkında idam cezası verilen kişiler konusunda bir yorum yapmayacaklarını ifade etti.

Mısır'daki idamlara "yeşil ışık"

Bakanlık yetkilisi, Mısır'daki yargı süreçlerine ve idamlara ilişkin herhangi bir kınama ifadesinin yer almadığı açıklamasında, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir ülkedeki iç hukuka ve uluslararası yükümlülüklere uygun yapıldığı sürece uluslararası hukuk idam cezasına izin vermektedir. Tüm ülkelere, tutuklulara insani muamele yapılmasının ve adil yargılanma haklarının garanti altına alınmasının önemini vurguluyoruz. Mısır yasalarının, idam cezasına çarptırılan şahıslara hukuki ve üst yönetim incelemesi sunduğunun farkındayız."

"Mısırlı yetkililerle irtibattayız"

Öte yandan Sözcü Yardımcısı Palladino, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde Mısır'daki idamlarla ilgili bir soruya doğrudan yanıt vermemeyi tercih etti.

AA muhabirinin, bakanlığın geçen haftalarda Kongo Demokratik Cumhuriyeti yetkililerine insan hakları ihlali gerekçesiyle yaptırım uyguladığı ancak Mısır'daki idamlar konusunda herhangi bir açıklama yapmadığını hatırlatması üzerine Palladino, "Mısırlı yetkililerle irtibatta olduklarını" söylemekle yetindi.

Palladino, dünyanın neresinde olursa olsun insan hakları ihlallerine karşı olduklarını ve bu konudaki endişelerini dile getirdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Gündeme getirdiğiniz bu olaya özel bir yorumum yok ve yanıt vermeden önce daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Ancak, insan hakları ve özgürlüklerinin yanı sıra sağlam bir sivil topluma duyulan ihtiyacı üst düzey kademede vurgulamaya devam ediyoruz."

İsrail sorusuna yorum yapmadı

Öte yandan Palladino'ya, ABD Dışişleri Bakanlığında Uluslararası Kadın Günü kutlanırken, onlarca Filistinli kadının İsrail hapishanelerinde bulunduğu hatırlatılarak, konu hakkındaki düşünceleri soruldu.

Konuya ilişkin bilgisi olmadığını ifade eden Palladino, bu tarz soruların İsrail hükümetine sorulması gerektiğini belirtti.

İdama mahkum edilen 50 sanık daha infaz bekliyor

Mısır'da Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları 20 Şubat'ta infaz edilmişti.

Mısır Yargıtayı, 2015'te Berekat'a düzenlenen suikasta ilişkin davada yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

Son idamlarla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükselmişti.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanığın daha Mısır'da infazlarını beklediği belirtiliyor.

Kaynak: AA