İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, İngiltere'nin son derece olağandışı bir adım atması ve diplomatik koruma uygulamasını işletmesine karar verdim" dedi.

Bu adımın, İran'ın İngiliz vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe konusunda uluslararası kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tanıması ve sorunu devletler arası meseleye dönüştürdüğünü kaydeden Hunt, kararı kolay almadığını ancak İngiliz vatandaşının tabi tutulduğu muamelenin "kabul edilmez" olduğunu ifade etti.

Ratcliffe'nin sağlık sorunları bulunduğuna dikkat çeken Hunt, "Verilen güvencelere rağmen, ihtiyaç duyduğu tıbbi tedaviyi bile sağlayamadık." ifadesini kullandı.

İran'a "tavrın tamamen yanlış" mesajı verildi

Kararın, İran'a "tavrının tamamen yanlış olduğu" mesajı veren "önemli bir diplomatik adım" anlamına geldiğini kaydeden Hunt, ancak bunun "kısa sürede sonuç getirecek sihirli bir değnek" olmadığını da vurgulayarak, İngiliz vatandaşının serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Casusluk suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası verilmişti

Diplomatik koruma, bir devletin, bir başka devletin yanlış eylem veya işlemlerinden zarar gören vatandaşının haklarını uluslararası kanunlar çerçevesinde korumaya alması olarak tanımlanıyor.

40 yaşındaki çifte vatandaş Ratcliffe, 2016 yılında İran'dan İngiltere'ye dönerken havaalanında gözaltına alınmış ve daha sonra da "rejimini ortadan kaldırma ve casusluk" suçlamalarıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA