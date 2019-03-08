Yargıya müdahale iddiaları ve bakan istifalarının ardından basın toplantısı düzenleyen Trudeau, “Sistemlerimizde, hukuk kurallarımızda, kurumlarımızın bütünlüğünde bir bozulma yok. Hiçbir zaman uygunsuz bir baskı olmadı. Hata yaptım ama kuralları çiğnemedim.” diyerek, özür dilemeyeceğini açıkladı.

"Trudeau, saklayacak bir şeyi olan biri gibi davranıyor"

Ülkenin muhafazakar lideri Andrew Scheer, Trudeau'ya yaptığı istifa çağrısını yineledi ve Başbakan'ın yorumlarının “tamamen sahte bir samimiyet eylemi” olduğunu söyledi. Gazetecilere Trudeau'nun “saklayacak bir şeyi olan biri gibi davrandığını” açıkladı.

Siyasi kriz istifa getirdi

Justin Trudeau'nun, ülkenin dev taahhüt firmalarından SNC-Lavalin hakkında açılan rüşvet soruşturmasına müdahale ettiği ve ceza almasının önüne geçtiği iddiası sonucu Eski Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould istifa etmiş, ardından Trudeau'nun Özel Kalem Müdürü Gerard Butt da görevi bıraktığını açıklamıştı.

Justin Trudeau'nun en güvendiği bakanlarından biri olarak bilinen Jane Philpott, Başbakan'a hitaben yazdığı ve sosyal medya hesaplarından da paylaştığı istifa mektubunda, "Özdeğerlerime, etik sorumluluklarım ve anayasal yükümlülüklerime uymalıyım. İlkelere göre hareket etmenin bir bedeli olabilir, ancak onları terk etmenin daha büyük bir maliyeti vardır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Reuters