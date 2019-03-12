ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, Washington'da katıldığı bir konferansta, ABD-Kuzey Kore ilişkileri hakkında açıklama yaptı.

Biegun, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen zirvede uzlaşıya varılamamasına rağmen, Kuzey Kore ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin hala çok canlı olduğunu söyledi.

Washington'ın, Kuzey Kore'nin roket sahasındaki faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Biegun, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların nükleerden arınma tamamlanana kadar devam edeceğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin füze tesisine yeni yapılar inşa ettiği iddiası

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti.

ABD'de Stimson Araştırma Merkezine bağlı "North 38" internet sitesi de ülkenin kuzeybatısındaki füze fırlatma tesisinin uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analizde tesise yeni ilaveler yapıldığını doğrulamıştı.

Analizde, Kuzey Kore'nin geçen yıl Washington yönetimiyle müzakerelere başladıktan sonra, raylar üzerinde hareket eden aktarım kulesini ve roket motoru test standını sökmeye başladığını ancak başta hızlı ilerleyen işlemlerin daha sonra durdurulduğu, kule ve standın durumunda da bir değişiklik olmadığı bildirilmişti.

Öte yandan uzmanlar, uydu görüntülerinde, tesiste 16 Şubat-2 Mart arasında yeni inşa faaliyetleri gözlendiğine dikkati çekti. Fırlatma rampası üzerinde 2 inşaat vinci bulunduğuna dikkati çeken uzmanlar, aktarım kulesinin duvarlarının bir basamak yükseltildiğini ayrıca kuleye bir tavan ve ilave bir destek eklendiğini ifade etmişti.

Uzmanlar daha önceki görüntülerde piste yığılmış halde bulunan inşaat malzemelerinin yok olduğuna dikkati çekerek söz konusu malzemelerin kule inşaatında kullanıldığının anlaşıldığı yorumunda bulunmuştu.

İnşaat faaliyeti iddiaları ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 27-28 Şubat'ta Vietnam'da yapılan zirveden herhangi bir uzlaşma çıkmamasının ardından ortaya atılmıştı.

Söz konusu iddialara yanıt veren Trump, dün, "Bir şey söylemek için çok erken. Ne olduğuna bakacağız. Ama eğer bu doğruysa Kim Jong-un hakkında çok büyük hayal kırıklığı içinde olurdum." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen zirvede bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

Kaynak: Reuters