Malezya basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan’ın başkenti Cidde’den Kuala Lumpur’a hareket eden uçağın pilotu, kontrol merkezine, "Bir yolcu bebeğini bekleme salonunda unuttu. Geri inebilir miyiz?" diyerek iniş talebinde bulundu.

Kontrol merkezindeki görevli ise şaşkınlık içinde, "Anlaşıldı, geri dönebilirsiniz. Böyle bir şeyi ilk defa duyuyoruz." şeklinde cevap verdi.

Uçak, hareketten kısa süre sonra Cidde'deki Kral Abdul Aziz Havalimanı'na geri dönerek iniş yaptı.

Kadın yolcunun çocuğunu havalimanında nasıl unuttuğuna dair açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA