İngiltere Başbakanı Theresa May, revize edilmiş Brexit anlaşmasını bugün Türkiye saati ile 16.00'da parlamentoya sunacak.

Geçtiğimiz yılın mayıs ve ocak aylarında anlaşması ağır şekilde reddedilen May'in revize edilmiş bu anlaşması onay alırsa, İngiltere'nin 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden resmen ayrılmasının önündeki engeller kalkmış olacak.

Eğer revize edilmiş anlaşma onaylanmaz ise 13 Mart'ta "anlaşmasız ayrılık" seçeneği milletvekillerinin onayına sunulacak.

Bunun da reddedilmesi halinde milletvekilleri 14 Mart'ta "Brexit’in ertelenmesi" seçeneğini oylayacak.

İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den ayrılmasına 17 gün kalırken, AB'den düzenli bir şekilde ayrılmak için çabalayan May Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'dan ek güvenceler almak için dün Strasbourg'a gitti.

Görüşme sonrası Juncker ile basın toplantısı düzenleyen May, ''Milletvekilleri 'tedbir maddesi'yle ilgili yasal değişiklikler gerektiği konusunda netti, bu değişiklikleri elde ettik.'' dedi.

''Tedbir maddesi''nin, iki İrlanda arasına fiziki sınır girmesini önlemeye dönük bir sigorta olması açısından doğru olduğunu belirten May, ''Ancak bu sigortanın devreye girmesi durumunda bile kalıcı ve gelecekteki ilişkimizin şablonu olmaması gerekir.'' diye konuştu.

"Ya bu anlaşma ya da Brexit hiç gerçekleşmez"

Mevcut anlaşmanın en iyi anlaşma olduğunu söyleyen Junkcer, bunu tekrar müzakere etmeyeceklerini vurguladı.

İngiliz Parlamentosu'nun anlaşmayı onaylama ya da reddetme konusunda çok önemli bir seçim yapacağını söyleyen Juncker, "Tercih açık. Ya bu anlaşma ya da Brexit hiç gerçekleşmez. İngiltere'nin (AB'den) ayrılışını düzenli bir şekilde yapalım." diye konuştu.

Juncker, ayrıca yeni güvenceleri, İrlanda yönetiminin de kabul ettiğini belirtti.

Tedbir maddesi

"Tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına, Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulması için çalışıyordu. May'in bugün açıkladığı uzlaşma, her iki alanda da ilerleme anlamına geliyor.

Tedbir maddesi, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliğinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor.

Maddeye karşı çıkanlar bu düzenlemenin, İngiltere'yi AB ile sonu gelmez bir müzakere sürecinde mahsur bırakacağını savunuyordu.

İngiliz parlamentosu yeni haliyle Brexit anlaşmasını yarın oylayacak.

Parlamento, anlaşmanın ilk halini ''tarihi'' diye nitelendirilen 230 oy farkla reddetmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda düze 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

Kaynak: Reuters, AA