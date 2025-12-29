Parçalı Bulutlu -1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.12.2025 06:50

Kapanan köy yolları açıldı, hastalar kurtarıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde rahatsızlanan 2 kişi, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kapanan köy yolları açıldı, hastalar kurtarıldı

Bölgede kar yağışı kırsalda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde yaşayan 71 yaşındaki Hakkı G. rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Köy yolunda kara saplanan ambulansı kepçeyle kurtaran ekipler yolu ulaşıma açtı. Ambulansa alınan hasta, Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu köyü Tarım mezrasında rahatsızlanan şeker hastası Hakime A, karla mücadele ekiplerinin yolu açması sayesinde Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Ağrı Kar Yağışı Ulaşım
Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fahiş fiyat denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:46
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
08:02
Eti Maden'e bağlı işletmelere 185 işçi alınacak
08:34
Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 7 polis yaralandı
00:40
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimi bugün
00:28
ABD'de iki helikopter havada çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
00:05
Ticaret Bakanlığı'ndan marketlerde fahiş fiyat denetimi
Bazı illerde eğitime "kar" molası
Bazı illerde eğitime "kar" molası
FOTO FOKUS
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
Kümese giren 6 başıboş sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ