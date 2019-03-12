ABD merkezli yapay zeka geliştirme şirketi Affectiva, insanların yüz ifadelerini tanımlayabilen, duyusal bir algılama teknolojisi geliştirdi.

The Guardian gazetesine göre bu teknoloji iki temel teknik kullanıyor; bilgisayarlı görme ve denetimli öğrenme.

Bilgisayarlı görme, yüz ifadelerini net bir şekilde tanımlamak için kullanılıyor.

Denetimli öğrenme ise daha önce görülen ifadelerin algoritma tarafından algılanabilmesinde kullanılıyor.

Şirket, öfkeyle kaş çatan bir yüz veya mutlulukla gülen bir yüz gibi ifadeleri tanımak için EMFACS, yani Yüz Eylem Kodlama Sistemini kullanıyor.

Şirketin bilim insanlarından biri olan Meredith Whittaker, The Guardian'a yaptığı açıklamada, işe alım şirketlerinin ve okulların, bu yüz tanıma tekniğini kullandığını açıkladı.

Ancak yüz analizinde hata yapılması durumunda bu teknolojinin kişiye zarar verebilme ihtimali endişe yaratıyor.

Kaynak: Reuters