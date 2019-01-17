Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, Başkent Abuja'da başkanlık seçimi kapsamında düzenlenen programda konuştu.

Buhari, Boko Haram ile mücadele konusunda, ülkesinin ordusunun teröristleri tamamen ortadan kaldırabilmesi için daha fazla silah ve ekipmana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Buhari, "Boko Haram örgütü kesin olarak dış güçler tarafından destekleniyor" dedi.

2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Boko Haram'ın askeri üslerle birlikte sivil yerleşim yerlerine de saldırdığını ve bu nedenle on binlerce insanın göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA