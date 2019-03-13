Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2020 yılı harcamaları için bütçe talebini açıkladı. Trump yönetiminin hazırladığı 4 trilyon 700 milyar Dolarlık bütçe planında savunma harcamalarına 750 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak ve Suriye’deki eğit-donat programı için 1 milyar 45 milyon Dolar ayrıldı. DEAŞ ile mücadelenin bittiğini ve Suriye'den çekileceklerini açıklayan ABD yönetiminin, Suriye'ye ayırdığı fonda kesintiye gitmemesi dikkati çekti.

YPG/PKK’ya 300 milyon dolar

Ödeneğin 745 milyon doları Irak ordusuna, 300 milyon doları ise Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın paravan kuruluşu SDG'YE "eğit-donat" adı altında yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Elaine McCusker, YPG/PKK'ya sağlanacak destek fonunun güncellenmiş strateji ışığında hazırlandığını iddia etti.

Meksika sınırına duvar için 8,6 milyon dolar

Savunma bütçesinin 8 milyar 600 milyon doları Meksika sınırına duvar için ayrıldı. Bu rakam Kongre'nin sınır projeleri için Trump’a sunduğu miktarın altı katından daha fazla.

Hükümetin bir kez daha kapanması ihtimal dahilinde

Meksika sınırına duvar ve diğer bazı kalemlerden dolayı Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçilerin bütçeye karşı çıkacağı belirtiliyor. Bu nedenle Eylül ayında bütçenin Kongrede reddedilmesi ve hükümetin bir kez daha kapanması ihtimal dahilinde görülüyor.

Kaynak: TRT Haber