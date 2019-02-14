ABD Başkanı Donald Trump, Kongrenin hükümetin yeniden kapanmasını önlemek için prensipte uzlaşı sağladığı bütçe tasarısı konusunda kararını henüz açıklamadı. Ancak ABD medyasında çıkan haberlere göre, Trump’ın duvar için gereken paranın bir kısmı sağlansa da bütçeyi onaylaması bekleniyor.

Beyaz Saray Sekreteri Sarah Sanders, Fox News'a verdiği röportajda, ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin güney sınırı boyunca inşa edilmesi planlanan duvarın inşası için gereken paranın sağlanması adına mümkün olan tüm seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

Sanders, Trump'ın Kongrede kabul edilen anlaşmayı imzalayıp imzalamayacağı konusunda yöneltilen soru üzerine, "Başkan'ın bir karar vermeden önce anlaşmanın son halini görmesi gerekiyor" dedi.

Kongrenin hükümetin yeniden kapanmasını önlemek için cuma gece yarısına kadar bir bütçe tasarısını geçirmesi ve Trump’ın da imzalaması gerekiyor.

Duvar krizi

Trump'ın, ABD-Meksika sınırına 5,7 milyar dolar bütçe gerektiren bir duvar örülmesini istemesi ancak Kongredeki Demokratların buna izin vermemesi üzerine, ABD federal hükümeti 35 günlüğüne kapanmıştı.

Daha sonra Temsilciler Meclisi ve Senatodan geçen 3 haftalık harcamalar yasası, Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Amerikan federal hükümetinin tarihinde gördüğü en uzun süreli kapanma dönemi sona ermişti.

Trump, Beyaz Saray'da konuyla ilgili bir açıklama yapmış, anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını söylemişti.

Geçici anlaşma kapsamında alınan 3 haftalık ara kararın çok hızlı geçeceğini belirten Trump, Kongrenin sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamaması durumunda, hükümetin 15 Şubat'ta yeniden kapanacağını ya da kendisinin başkanlık yetkilerini kullanarak "acil durum" ilan edeceğini dile getirmişti.

Kaynak: AP News, Reuters