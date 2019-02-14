"Asla ikinci bir çocuğa sahip olmayı düşünmeyeceğim. Bu çok pahalı. Para ve enerji açısından sahip olabileceğim sadece tek bir bebek.”

Bu açıklama, Doğu Jiangsu eyaletinde öğretmen olarak çalışan ve tek çocuğu olan Chen Huijuan'a ait.

Chen, oğlu doğduktan sonra eşiyle toplam gelirinin üçte birinin oğullarının masraflarına gittiğini, hükümetin mesajlarına rağmen ikinci bir çocuğa sahip olamayacaklarını söylüyor.

Nüfus oranının artması için başlayan mücadele

Çin hükümeti, 40 yıldır çiftleri tek bir çocuk yapmaları konusunda sınırlandıran politikasını nüfus artışını yükseltmek için 3 yıl önce gevşetmeye başladı. Ancak sonuç beklendiği gibi olmadı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, ülkedeki nüfus artışı 2018'de bir önceki yıla göre 2 milyon azalarak 15.23 milyon oldu.

Ülkede yapılan anketlere göre ailelerin yüzde 50'si, ağır maliyetleri nedeniyle ikinci bir çocuk yapmayı düşünmüyor.

Ancak diğer yandan, ülkede nüfusun yüzde 17'den fazlası 60 yaşın üzerindekilerden oluşuyor.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralamasında yıllardır birinciliği kimseye kaptırmayan ülkenin ilerleyen yıllarda bu sıfatı Hindistan'a vereceği öngörülüyor.

Gıda, eğitim, tibbi harcama bütçeleri arttı

Çin'de çiftleri ikinci bir çocuk sahibi olmaktan vazgeçiren en önemli 3 etken gıda, eğitim ve tıbbi harcamalar olarak gösteriliyor.

Ebeveynler ve uzmanlar, yerli ürünlere olan güvenin azalması nedeniyle ihtal markaların tercih edildiğini söylüyor.

Ayrıca 1990'a göre devlet eğitimi karşısında özel eğitimi tercih eden ailelerin ciddi biçimde arttığı görülüyor.

Gelişmiş ülkeler arasında sağlık hizmetleri alanında en kötü ülkelerden biri olan Çin'de hastaların kaliteli tedavi için rüşvet vermek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: CNN