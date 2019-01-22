ABD Nüfus sayım bürosu Census verilerine göre dünyanın en kalabalık ülkesi, 1 milyar, 339 milyon 618 bin 778 kişi ile Çin oldu.

Çin, yıllarca uyguladığı "tek çocuk" politikasına son verse de etkileri hala sürüyor.

Çalışma çağındaki nüfusun azaldığı ülkede, yaşlı sayısının artması ise endişe yaratıyor.

Ülkede 2009 – 2019 yılları arasında 60 milyona yakın nüfus artışı gözlendi.

Çin’in ardından gelen Hindistan’da ise nüfus 10 yılda 155 milyona yakın arttı. İki ülke arasındaki nüfus farkının 2025’de 11 milyona inmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

