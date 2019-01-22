2019'da dünyanın olası ekonomik görünümüne ilişkin Birleşmiş Milletler raporu, ekonomik büyümenin düzensiz olacağına ve büyümeye en çok ihtiyaç duyan ülkelerin, bundan olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

Rapora göre, bu yıl dünya genelinde durgunluk bekleniyor.

Sadece Batı Asya, Afrika'nın bazı bölümleri, Latin Amerika ve Karayipler'de marjinal büyüme görülebilecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de büyümede sürekliliğin sağlanmasına yönelik endişelere dikkat çekti.

Finansal, sosyal ve çevresel zorlukların söz konusu olduğunu belirtti.

Kaynak: TRT Haber, AP