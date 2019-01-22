Devlet destekli bir Rus kamuoyu araştırma merkezinin yaptığı ankete göre, Rus halkının Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güveninin son 13 yılda en düşük seviyeye ulaştığı açıklandı.

Ankete göre Putin'e güven, 2006'dan bu yana en düşük seviyesi olan 33,4'e geriledi.

Putin'in genel onay derecesi (yaptığı işleri onaylama) ise, güven oranından farklı olarak hala yüzde 60'ın üzerinde.

Anket ayrıca, Putin'in Rusya'daki diğer politikacılara göre çok daha güvenilir olmaya devam ettiğini gösterdi.

Düşük güven oranının, geçen sene 6 yıllığına yeniden başkan seçilen Rus lideri için acil bir sorun teşkil etmediği belirtiliyor.

Putin'in güven oranı, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden sonra Temmuz 2015'te yüzde 71'e ulaşmıştı.

Rus liderine güven oranı, geçen yılki seçimler öncesi yüzde 55,3 olarak gerçekleşmiş, o tarihten bu yana ise halkın Putin'e güveni keskin bir şekilde düşerek yüzde 38,3'e gerilemiş ve 2018'de yüzde 36,5 ile sonlanmıştı.

Avrupa'da liderlere güven düşüşte

Avrupa Birliği'nin (AB) köşe taşı ülkeleri Almanya, İngiltere ve Fransa'da liderler, ülkelerindeki siyasi krizler nedeniyle hem oy oranlarını hem de popülaritelerini kaybediyor.

Hessen eyaletindeki sonuçların hayal kırıklığı olduğunu ve tüm sorumluluğu üstlendiğini vurgulayan Merkel, Hessen ve Bavyera seçimlerinin ardından aynı şekilde devam edemeyeceklerini belirterek, "Hükümet güvenirliğini kaybetti. Kararım aynı zamanda CDU'nun geleceğindeki başarı için. Risklerden daha çok fırsatlarımız var" demişti. Hristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri Angela Merkel ayrıca, önümüzdeki dönem partisinin başkanlık görevini üstlenmeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit krizi sebebiyle hem seçmenlerinin hem de ülke basınının ağır eleştirilerine maruz kaldı. İngiltere'nin dört bir yanında düzenlenen Brexit karşıtı protestolara kulaklarını tıkayan May, Brexit istifalarının ardından giderek güç kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ise, ekonomik reformlarının ardından ülkede başlayan şiddetli protesto gösterileriyle popüleritesinde büyük düşüş yaşıyor.

Fransa'da "Sarı Yelekliler"in protestolarının ardından popülaritesi düşen Macron'un onay derecesi yüzde 23 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters