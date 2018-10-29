Merkel partisindeki başkanlık görevini bırakacağını açıkladı

Merkel, yerel seçimlerde alınan yenilgiler ve oy oranlarındaki büyük düşüşün ardından, bugün CDU'nun eyalet yöneticileriyle buluştu.

Reuters haber ajansının parti kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi CDU'ya bir daha parti başkanlığı görevini üstlenmeyeceğini söyledi.

Merkel'in 2000 yılından bu yana CDU'nun genel başkanlığını yürütüyordu. Alman Lider 2005 yılında ise ülkesinde başbakanlık kolduğuna oturmuştu.

CDU'da genel başkanlık seçimlerinin aralık ayında yapılması planlıyor.

Kaynak: Reuters, TRT Haber