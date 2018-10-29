  • 29 EKIM 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.529
    EURO 6.309
  • BIST 90541.53
    ALTIN 218.633
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Merkel partisindeki başkanlık görevini bırakacağını açıkladı

Merkel partisindeki başkanlık görevini bırakacağını açıkladı

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Parti (CDU) lideri Angela Merkel'in, önümüzdeki dönem partisinin başkanlık görevini üstlenmeyeceği açıklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Merkel partisindeki başkanlık görevini bırakacağını açıkladı

Merkel, yerel seçimlerde alınan yenilgiler ve oy oranlarındaki büyük düşüşün ardından, bugün CDU'nun eyalet yöneticileriyle buluştu.

Reuters haber ajansının parti kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi CDU'ya bir daha parti başkanlığı görevini üstlenmeyeceğini söyledi.

Merkel'in 2000 yılından bu yana CDU'nun genel başkanlığını yürütüyordu. Alman Lider 2005 yılında ise ülkesinde başbakanlık kolduğuna oturmuştu.

CDU'da genel başkanlık seçimlerinin aralık ayında yapılması planlıyor.

Kaynak: Reuters, TRT Haber

Etiketler: parti, Merkel, cdu, başkanlık
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER