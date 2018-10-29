İtalya'da şapel binasının cami yapılmasına engel

İtalya'nın kuzeyindeki Bergamo kentinde, bölge yönetimine ait Ospedali Riuniti hastanesinin şapeli geçen ay açık artırmaya çıkarıldı. Binanın Müslüman bir dernek tarafından satın alınması ve camiye dönüştürülmesi planı, İtalya'nın aşırı sağcı partisinin engeline takıldı.

Aşırı sağcı Lig partisinin yönetimindeki Lombardia bölgesinin Başkanı Attilio Fontana sosyal medya sitesi Twitter'da, “Bir kiliseyi asla satışa çıkarmayacağım ve satış için reddetme hakkımızı kullanacağız. Herhangi bir temyiz için yer olmayacak” dedi.

"Lig'in kendi kalesine gol atması"

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, Bergamo kentinin merkez-soldaki Demokratik Parti'den Belediye Başkanı Giorgio Gori, "Lombardia bölge yönetimi, Müslümanların ibadet yeri inşasını önlemek için elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra eski bir kiliseyi açık artırmaya çıkarıyor. Ve bilin bakalım kim kazanıyor? Müslümanlar. Böylece yasalara uygun şekilde bir cami yapacaklar" ifadelerini kullandı. Gori bunu, Lig'in "kendi kalesine gol atması" olarak yorumladı.

Lig partisi ve sağ çizgide yayın yapan gazetelerse bir kilise binasının camiye çevrilmesi planına tepki gösterdi.

Lig partisi, kilise binasının tarihi ve sanatsal değere sahip olması nedeniyle korunması gerektiğini savundu. Lig milletvekilleri Daniele Belotti ve Alberto Ribolli, açık artırmanın ne şekilde yapıldığını etraflıca inceleyeceklerini ve iptal edilmesi için geçerli bir sebep arayacaklarını açıkladı.

Aşırı sağcı ve İslam karşıtı yayınlarıyla tanınan Libero gazetesi dün haberi manşetten, "Allah, İsa'yı evinden çıkardı. Müslümanlar kilise satın aldı" başlığıyla duyurmuştu.

İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bu yılın başlarında İtalyan kültürü ve toplumunun İslam tarafından yok edilme tehlikesi altında olduğunu iddia etmiş, "Şimdiye kadar göz ardı edilen İslamileşmenin üstü kapatılırsa, yüzyıllarca süren tarih kaybolma riskiyle karşı karşıya kalabilir" demişti.

Kaynak: Reuters, BBC