İtalya'nın aşırı sağcı hükümetinden etnik dükkanlara "saat sınırı"

İtalya’da 4 Mart'ta yapılan seçimi aşırı sağcı ve popülistlerin kazanmasının ardından İslamofobik ve ırkçı saldırılar hızlı bir şekilde artmaya başladı. İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin açıkladığı son karar ise ırkçılık tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Küçük etnik dükkanlara "saat sınırı"

Salvini, yabancı kökenlilere ait ‘küçük etnik dükkanların’ akşam 21.00'den sonra kapatılacağını duyurdu. Salvini etnik dükkanların "çoğu zaman yabancılar tarafından yönetilen, alkol ve uyuşturucu bağımlıları için iyi fırsatlar sunan ve cehennemi yükselten yerler" olduğunu söyledi.

Salvini'nin açıklamalarına ülkedeki pek çok perakende birliği ve tüketici derneğinden tepki geldi.

Irkçı saldırılarda artış

Seçim öncesinde "faşizm" tartışmasının tekrar alevlendiği ve sık sık protestolarla arbedelerin yaşandığı İtalya’da seçimlerden bu yana geçen sürede 14 ırkçı ve İslamofobik saldırı düzenlendi. Saldırıların hedefi olan 2 göçmen hayatını kaybetti, çok sayıda göçmen yaralandı.

Matteo Salvini göçmenlere karaya çıkma izni vermemişti

Seçimlerden birinci sırada çıkan sağ ittifakında başı çeken aşırı sağcı Lig partisi, ülkede kurulan koalisyon hükümetinin ortaklarından biri. Lig’in lideri ve aynı zamanda yeni hükümette Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olan Matteo Salvini, göç konusundaki sert söylem ve tutumuyla biliniyor. Akdeniz’de sivil toplum kuruluşlarının kurtardığı göçmenlere karaya çıkma izni vermeyen Salvini, birçok kez uluslararası krize neden oldu.

Kaynak: The Guardian, AA